Самый титулованный тренер Европы возглавит сборную Бразилии: но есть один нюанс

Сборная Бразилии объявила тренера, который возглавит команду в будущем. С "Селесао" будет работать нынешний наставник мадридского Реала Карло Анчелотти.

Имя будущего нового тренера "селесао" известил президент Бразильской конфедерации футбола Эдналдо Родригес. По его словам, Карло Анчелотти повезет команду на Кубок Америки, который пройдет в 2024 году.

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Подтвердили слухи о тренере "сливочных"

Контракт с итальянским наставником будет рассчитан до конца чемпионата мира-2026. Интересно, что в составе Реала играет сразу несколько звезд сборной Бразилии – Винисиус Жуниор, Родриго и Эдер Милитао.

Это будет первый опыт Анчелотти во главе национальной команды. С 1992 по 1995 год был ассистентом главного тренера в сборной Италии. Дальше исключительно работал на клубном уровне.

До этого времени бразильскую сборную возглавит Фернандо Диниз, который будет совмещать работу в "селесао" и футбольном клубе Флуминенсе.

Похоже, что руководству Реала уже нужно искать смену Анчелотти. Карло соединен соглашением с мадридским клубом до 30 июня 2024 года.

Еще раньше СМИ сватали Анчелотти к рулю сборной Бразилии. Теперь эту информацию подтвердили в местной футбольной конфедерации.

Напомним, что ранее Бразилию возглавлял Тите, но после не слишком хорошего выступления команды на ЧМ-2022 покинул пост главного тренера "селесао". Бразильцы под его руководством вылетели в стадии четвертьфинала от Хорватии.