Имя будущего нового тренера "селесао" известил президент Бразильской конфедерации футбола Эдналдо Родригес. По его словам, Карло Анчелотти повезет команду на Кубок Америки, который пройдет в 2024 году.

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Подтвердили слухи о тренере "сливочных"

Контракт с итальянским наставником будет рассчитан до конца чемпионата мира-2026. Интересно, что в составе Реала играет сразу несколько звезд сборной Бразилии – Винисиус Жуниор, Родриго и Эдер Милитао.

Это будет первый опыт Анчелотти во главе национальной команды. С 1992 по 1995 год был ассистентом главного тренера в сборной Италии. Дальше исключительно работал на клубном уровне.

До этого времени бразильскую сборную возглавит Фернандо Диниз, который будет совмещать работу в "селесао" и футбольном клубе Флуминенсе.

Похоже, что руководству Реала уже нужно искать смену Анчелотти. Карло соединен соглашением с мадридским клубом до 30 июня 2024 года.

Еще раньше СМИ сватали Анчелотти к рулю сборной Бразилии. Теперь эту информацию подтвердили в местной футбольной конфедерации.

Напомним, что ранее Бразилию возглавлял Тите, но после не слишком хорошего выступления команды на ЧМ-2022 покинул пост главного тренера "селесао". Бразильцы под его руководством вылетели в стадии четвертьфинала от Хорватии.