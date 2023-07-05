4 июля Динамо Батуми объявило о переходе 22-летнего Георгия Цитаишвили. Речь идет о годовой аренде (до конца июня 2024 г.). Для Гио это очередная аренда после выступлений в Польше.

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Вернулся домой

Новый клуб Гио лидирует в Лиге Эровнули, опережая на 4 балла ближайшего соперника Сабуртало. 4 июля Динамо Батуми проиграло в серии пенальти Динамо Тбилиси в финале Суперкубка Грузии – 1:1 (основное время) и 4:3 (по пенальти).



Георгий Цитаишвили – игрок Динамо Батуми / Фото грузинского клуба

Хорошее выступление на молодежном Евро-2023

В сезоне-2022/2023 правый вингер из Грузии отыграл 29 матчей, в которых отличился голом и 2 ассистами. После чего вместе со сборной Грузии U-21 отправился на молодежное Евро-2023. Его национальная команда смогла дойти до четвертьфинала, где обидно в серии пенальти уступила Израилю в борьбе за выход в 1/2 финала соревнований.

Цитаишвили принял участие во всех четырех поединках за грузинскую "молодежку", в которых забил гол в ворота Бельгии на групповом раунде и отдал две результативные передачи в стартовом матче против Португалии. В этом поединке грузины совершили настоящую сенсацию, обыграв португальцев 2:0.

В общей сложности в футболке "молодежки" Грузии Гио провел за все время 5 встреч, а за главную команду страны - 14 (1 гол). Напомним, что в свое время футболист выступал за украинскую молодежную сборную и другие национальные команды разных возрастов. Но впоследствии выбор Гио пал на пользу Грузии, поэтому теперь он выступает за эту страну.

К слову. Контракт Цитаишвили с Динамо рассчитан до конца июня 2025 года. Поэтому скоро Георгий может стать полноценным футболистом другой команды. Его трансферную стоимость оценивается в 600 тысяч евро.