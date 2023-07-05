Ім'я майбутнього нового тренера "селесао" сповістив президент Бразильської конфедерації футболу Едналдо Родрігес. За його словами, Карло Анчелотті повезе команду на Кубок Америки, який відбудеться у 2024 році.

Читайте також Легіонер, який феєрив на Євро-2023, не повернеться у Динамо: де опинився футболіст

Підтвердили чутки про тренера "вершкових"

Контракт із італійським наставником буде розрахований до кінця чемпіонату світу-2026. Цікаво, що у складі Реала грає одразу декілька зірок збірної Бразилії – Вінісіус Жуніор, Родріго та Едер Мілітао.

Це буде перший досвід для Анчелотті на чолі національної команди. Із 1992-го по 1995-й роки був асистентом головного тренера у збірній Італії. Далі виключно працював на клубному рівні.

До цього часу бразильську збірну очолюватиме Фернандо Дініз, який поєднуватиме роботу у "селесао" та футбольному клубі Флуміненсе.

Схоже, що керівництву Реала вже потрібно шукати заміну Анчелотті. Карло поєднаний угодою з мадридським клубом до 30 червня 2024 року.

Ще раніше ЗМІ сватали Анчелотті до керма збірної Бразилії. Тепер цю інформацію підтвердили у місцевій футбольній конфедерації.

Нагадаємо, що раніше Бразилію очолював Тіте, але після не надто гарного виступу команди на ЧС-2022 покинув посаду головного тренера "селесао". Бразильці під його керівництвом вилетіли на стадії чвертьфіналу від Хорватії.