Главный фаворит чемпионата мира 2022 года сборная Бразилии прекратила борьбу на стадии 1/4 финала. Не выполнив главную миссию на Мундиале "пентакампионов" покинул ее главный тренер Тите .
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Бразильская федерация футбола уже приступила к поиску нового наставника, который приведет сборную к золотым наградам.
Анчелотти – вариант для Бразилии.
По данным местных журналистов, бразильцы чиновники контактировали с главным тренером Реала Карло Анчелотти. Контракт с королевским клубом у итальянца истекает летом 2023 года.
Именно после окончания действия контракта Анчелотти готов возглавить "селесао". В составе сборной Бразилии играют три представителя Реала: Эдер Милитао, Винисиус Жуниор и Родриго.
Пока Анчелотти будет дорабатывать контракт со "сливочными", федерация рассматривает приглашение временного тренера.
Карло Анчелотти – самый титулованный тренер Европы.
- Карло Анчелотти является самым успешным тренером Европы. Он единственный, кто выигрывал 5 топ-чемпионатов Старого Света.
- Кроме того, Анчелотти первый и единственный тренер, четырежды выигрывавший Лигу чемпионов.
- Он дважды выигрывал Клубный чемпионат мира, руководя Миланом и Реалом.
- Следует отметить, что Ачелотти был помощником Арриго Сакки в сборной Италии в период с 1992 по 1995 годы. Самым высоким достижением команды был выход в финал чемпионата мира 1994 года.
- Большего опыта работы со сборными у итальянца не было.