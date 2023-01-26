В преддверии матчей с Шахтером: соперник "горняков" в 1/16 ЛЕ подписал именитого нападающего

Французский Ренн решил усилиться в преддверии встречи с донецким Шахтером. Состав "красно-черных" усилил опытных нападающих.

Ренн оформил трансфер камерунца Карла Токо Экамби. Игрок будет помогать французскому коллективу до конца сезона.

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"Красно-черные" арендовали 30-летнего камерунского нападающего у Лиона до конца сезона 2022/2023. В соглашении не предусмотрено право выкупа футболиста. Токо Экамби – явное усиление для Ренна не только во внутреннем чемпионате, где они борются за выход в Лигу Чемпионов, но и в борьбе за высоты в Лиге Европы. Камерунский нападающий точно сможет испортить нервы защитникам и тренерскому штабу Шахтера.

Карьера Токо Экамби