Это будет уже вторая встреча между командами в квалификационном раунде чемпионата Европы-2024. Первый матч закончился победой англичан со счетом 2:0.

Читайте также Не обошлось без потерь: сборная Украины произвела срочную замену в составе перед битвой с Англией

Англия – фаворит, но с ней можно играть

Полузащитник киевского Динамо и сборной Украины Александр Караваев поделился ожиданиями от матча со сборной Англии в отборочном цикле Евро-2024. Будущий соперник является главным фаворитом группы и одержал 4 из 4 побед с итоговым счетом 15:1.

Да, в составе сборной Англии выступают исключительно высококвалифицированные футболисты с топ-чемпионатов Европы. Что еще скажешь... У сборной Англии, безусловно, есть фаворитизм в предстоящем матче. Что у сборной Украины в ответ на это? Героизм и единство!

– сказал Караваев.

Напомним, что матч между Украиной и Англией состоится 9 сентября в 19.00. Команды являются лидерами своей группы. Подопечные Саутгейта набрали 12 очков в 4 матчах, а Реброва – 6 зачетных баллов в 3 поединках. Таблица и расписание команд в отборочной группе к Евро-2024 здесь.

Справка. В своей истории сборные Украины и Англии встречались между собой 9 раз. Превосходство в результатах на стороне родоначальников футбола. Они 6 раз одерживали победу, также дважды была зафиксирована ничья и 1 победа Украины. "Сине-желтые" обыграли "львов" в 2009 году в квалификации к ЧМ-2010 благодаря голу Сергея Назаренко (1:0).