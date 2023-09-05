Это будет уже вторая встреча между командами в квалификационном раунде чемпионата Европы-2024. Первый матч закончился победой англичан со счетом 2:0.
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Англия – фаворит, но с ней можно играть
Полузащитник киевского Динамо и сборной Украины Александр Караваев поделился ожиданиями от матча со сборной Англии в отборочном цикле Евро-2024. Будущий соперник является главным фаворитом группы и одержал 4 из 4 побед с итоговым счетом 15:1.
Да, в составе сборной Англии выступают исключительно высококвалифицированные футболисты с топ-чемпионатов Европы. Что еще скажешь... У сборной Англии, безусловно, есть фаворитизм в предстоящем матче. Что у сборной Украины в ответ на это? Героизм и единство!
– сказал Караваев.