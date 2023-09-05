Це буде вже друга зустріч між командами у кваліфікаційному раунді до чемпіонату Європи-2024. Перший матч закінчився перемогою англійців з рахунком 2:0.

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Англія – фаворит, але з нею можна грати

Півзахисник київського Динамо та збірної України Олександр Караваєв поділився очікуваннями від матчу зі збірною Англії у відбірковому циклі Євро-2024. Майбутній суперник є головним фаворитом групи та здобув 4 з 4 перемог з підсумковим рахунком 15:1.

Так, у складі збірної Англії виступають виключно висококваліфіковані футболісти з топ-чемпіонатів Європи. Що тут ще скажеш... У збірної Англії, безумовно, є фаворитизм у майбутньому матчі. Що є у збірної України у відповідь на це? Героїзм і єдність!

– сказав Караваєв.

Нагадаємо, що матч між Україною та Англією відбудеться 9 вересня о 19:00. Команди є лідерами своєї групи. Підопічні Саутгейта набрали 12 очок у 4 матчах, а Реброва – 6 залікових балів у 3 поєдинках. Таблиця та розклад команд у відбірковій групі до Євро-2024 тут.

Довідка. У своїй історії збірні України та Англії зустрічалися між собою 9 разів. Перевага у результатах на стороні родоначальників футболу. Вони 6 разів здобували перемогу, також двічі було зафіксовано нічию та 1 перемогу України. "Синьо-жовті" переграли "левів" у 2009 році у кваліфікації до ЧС-2010 завдяки голу Сергія Назаренка (1:0).