Це буде вже друга зустріч між командами у кваліфікаційному раунді до чемпіонату Європи-2024. Перший матч закінчився перемогою англійців з рахунком 2:0.
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Англія – фаворит, але з нею можна грати
Півзахисник київського Динамо та збірної України Олександр Караваєв поділився очікуваннями від матчу зі збірною Англії у відбірковому циклі Євро-2024. Майбутній суперник є головним фаворитом групи та здобув 4 з 4 перемог з підсумковим рахунком 15:1.
Так, у складі збірної Англії виступають виключно висококваліфіковані футболісти з топ-чемпіонатів Європи. Що тут ще скажеш... У збірної Англії, безумовно, є фаворитизм у майбутньому матчі. Що є у збірної України у відповідь на це? Героїзм і єдність!
– сказав Караваєв.