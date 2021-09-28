Каратистка Терлюга отгуляла свадьбу после "серебра" на Олимпиаде: красивые фото и видео

Украинский каратистка Анжелика Терлюга больше не холостячка. Девушка отпраздновала собственную свадьбу в Одессе.

Изысканная свадьба в родной Одессе

Серебряный призер Олимпиады по каратэ Анжелика Терлюга отгуляла свадьбу со своим избранником Владимиром Зарецким. Празднование удалось на все сто процентов.

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Анжелика надела на торжество роскошное белое платье с высоким разрезом и надела бежевые туфли. Однако надолго Терлюги не хватило. Уже во время танцы девушка зажигала в удобных кроссовках. Муж каратистки был одет в черный классический костюм с бабочкой.



Анжелика и ее муж Владимир / Фото из instagram.com/anzhelika_terliuga

У озера пара дала свадебные обеты и станцевали первый танец в качестве новообразованной семьи. Отметим, что муж Анжелики тоже связан с каратэ. Парень тренирует юных каратистов и занимается персональными тренировками.



Красивая свадьба Терлюги / Фото з instagram.com/anzhelika_terliuga



Новообразованная семья / Фото з instagram.com/anzhelika_terliuga

А вот вечером гостей праздника ждал настоящий танцевальный батл. Анжелика вместе с девушками зажгли танцпол. Каратистка продемонстрировала свои отличные танцевальные навыки.

Терлюга порвала танцевальную площадку: видео

Владимир с ребятами дали достойный ответ.

Танцы от парней: видео

Празднование завершилось традиционным бросанием букета, который дополнял изысканный стиль невесты. Одна из девушек первой поймала цветы. Теперь ее очередь следующей выйти замуж.

Терлюга бросала букет: видео