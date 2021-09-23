На одну холостячку стало меньше

29-летняя одесситка решила больше не тянуть с созданием собственной семьи. Одна из самых красивых спортсменок Украины вышла замуж за Владимира Зарецкого, который тоже связан с каратэ. Парень тренирует каратистов и занимается персональными тренировками.

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Пара очень гармонично смотрится вместе. Анжелика в элегантном костюме белого цвета пришла в одесский Дворец бракосочетаний. Ее избранник был одет в белую рубашку и черные классические брюки. На праздничном событии были только близкие.

Сама свадьба состоится несколько позже. Сейчас пара занимается организацией одного из самых больших и ярких событий в их уже семейной жизни.

Терлюга вышла замуж: видео

Отметим, что сестрой жениха является серебряная призер Олимпиады-2020 по каратэ Ирина Зарецкая, которая выступает под флагом Азербайджана. Также на замужестве была Кира – младшая сестра Анжелики.

Напомним, что в Токио Терлюга стала серебряным призером Олимпиады. Эти игры стали уникальными не только из-за их переноса. Каратэ впервые в истории включили в олимпийскую программу. Украина получила сразу две награды – "бронзу" завоевал Станислав Горуна.



Терлюга вышла замуж / Фото из instagram.com/anzhelika_terliuga



Родные поздравили пару с созданием семьи / Фото из instagram.com/anzhelika_terliuga