Капітанську пов'язку Роналду після скандалу виставили на благодійний аукціон
Капітан збірної Португалії Кріштіану Роналду зі скандалом покинув поле у матчі проти Сербії. Він викинув капітанську пов'язку, яка тепер може врятувати життя 6-місячній дитині.
Джерело:Limundo
Скандал стався наприкінці матчу між збірним Сербії та Португалії у Белграді. На третій компенсованій хвилині матчу Роналду відправив м'яч у ворота суперника. Але арбітр не зарахував взяття воріт, адже захисник вибив м'яч. Це рішення розлютило Роналду, тож він покинув поле ще до закінчення гри. А по дорозі у підтрибунні приміщення викинув капітанську пов'язку на поле.
Як це було Роналду зі скандалом покинув поле та викинув капітанську пов'язку через незарахований гол: відео
Після гри капітанську пов'язку, яку Роналду викинув на поле, підібрав один з працівників стадіону. І виставив її на аукціон Limundo. Кошти, виручені від продажу цієї пов'язки, підуть на лікування шестимісячного Гаврила Джурджевича. Хлопчик страждає атрофією спинних м'язів.
Станом на 16:30 вівторка, 30 березня, ціна на пов'язку досягла майже 700 тисяч сербських динарів. Це понад 190 тисяч гривень. Аукціон триватиме до 2 квітня.
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