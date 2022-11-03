Тарас Степаненко у підкаті влетів у ногу нападника німецького клубу. Нога Тімо Вернера вигнулась у неприродному напрямку.

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Лейпциг втратив основного форварда

Футболіст Лейпцига відчув біль у щиколодці та попросив заміну. Такий розворот ноги може привести до середнього або важкого розтягнення щиколодки.



Травма Вернера у матчі Шахтар – Лейпциг / Фото з твітеру IMechanisms

Також на Вернера чекає рентген, який має підтвердити, що у Тімо немає перелому.

Термін повернення на футбольне поле нападника визначатиметься після медичного обстеження, яке пройде Тімо 3 листопада. Якщо підтвердяться найгірші прогнози, то Вернер може пролетіти повз чемпіонат світу-2022, який прийме Катар.

Спершу у травмі форвард Лейпцига звинувачували капітана Шахтаря.

Згодом видання Kicker повідомило, що Вернер скаржився на біль у нозі ще напередодні стартового свистка. Але клубний лікар дав добро на участь футболіста у поєдинку проти "гірників".

До слова. У сезоні-2022|2023 Вернер провів 18 матчів за Лейпциг, у яких забив 9 голів та зробив 4 асисти.

Нагадаємо, що навіть пошкодження Тімо не завадило підопічним Марко Розе розгромили "гірників" 0:4. Лейпциг продовжує виступи у плей-офф Ліги чемпіонів, а Шахтар вийшов у плей-офф Ліги Європи.