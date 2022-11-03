Лейпциг отомстил донецкому сопернику за поражение в первом туре 1:4. Во втором матче в ворота Анатолия Трубина влетело 4 гола. "Горняки" не то, что не забили, а не могли даже пробить в рамку ворот.
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Петряк: Они воспользовались нашими ошибками
В итоге – 4:0, разгромная победа германского клуба. Лейпциг вышел в плей-офф Лиги чемпионов, а Шахтер должен довольствоваться Лигой Европы.
Иван Петряк, заменивший на фланге травмированного Александра Зубкова, прокомментировал поражение в финальном туре группового раунда. Иван отыграл весь матч, но забить сопернику так и не сумел.
Левый вингер назвал причину разгрома.
У них физически сильная команда, а быстрый гол нас надломил, и уже пора было открываться. Они воспользовались нашими ошибками, мы не смогли забить, хотя несколько хороших моментов было. Лейпциг свои моменты реализовал,
– рассказал Петряк.
Футболист признался, что Игорь Йовичевич мощно мотивировал команду в преддверии поединка. "Горняки" хотели победить, но это футбол.
Теперь Шахтер продолжит выступления в еврокубках в Лиге Европы. Однако Петряк не стал делать смелых прогнозов. Донецкий коллектив готовится к ближайшему матчу УПЛ.
не став робити сміливих прогнозів. Наразі донецький колектив готується до найближчого матчу УПЛ.