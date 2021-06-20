Капитан сборной Украины Ярмоленко – в символической сборной Евро-2020

Вингер сборной Украины Андрей Ярмоленко проводит великолепный чемпионат Европы-2020. Футболист попал в символическую команду турнира.

Награда для Ярмоленко

Андрей Ярмоленко на правах настоящего капитана ведет Украину в плей-офф Евро-2020. Вингер забил в двух матчах подряд в групповом раунде турнира. Такую игру украинца не смогли пройти в стороне эксперты.

Вот так Яремчук и Ярмоленко вошли в историю чемпионатов Европы

Статистический портал оценил действия игрока сборной Украины и английского Вест Хэма. Ярмоленко был включен в топ-11 лучших футболистов первых двух туров чемпионата Европы-2020.

Средняя оценка Ярмоленко – 7,7. Наивысший балл получил португалец Криштиану Роналду – 8,3. Сразу за его спиной расположился нападающий сборной Чехии Патрик Шик (8,1). Оба пока возглавляют таблицу бомбардиров Евро-2020 – игроки забили по три гола.

Тройку игроков с самым высоким баллом замыкают сразу два футболиста – голкипер Финляндии Лукаш Градецкий и полузащитник Италии Мануэль Локателли. У обоих по 7,9.



Символическая сборная первых туров Евро-2020 / Скриншот из WhoScored

Как Ярмоленко забивал на Евро-2020

В первом противостоянии против нидерландцев именно Ярмоленко стал автором первого гола Украины на Евро-2020. Вингер вывел команду на поле с капитанской повязкой и начал камбэк украинцев. Андрей, как в лучшие времена сместился с фланга ближе к центру штрафной и пробил в девятку ворот голландцев.

Открыл счет с Северной Македонией

В следующем поединке против Северной Македонии Андрей вновь забил первый гол украинской сборной. После навеса с углового Караваев пяткой сбросил мяч на дальнюю штангу, где находился Ярмоленко. Андрею оставалось лишь переправить мяч в ворота гостей.