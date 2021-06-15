Ярмоленко в шаге от лидерства

На 75-й минуте Андрей Ярмоленко повел украинскую команду вперед. Капитан, как в свои лучшие времена сместился ближе к центру штрафной и обводящим ударом попал в девятку ворот Нидерландов.

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Благодаря голу Ярмоленко догнал нынешнего наставника сборной Украины Андрея Шевченко за результативным показателем "гол+пас" у "сине-желтой" футболке. Теперь в активе обоих по 61 очку. Шевченко остается лидером рейтинга, поскольку у него больше забитых голов – при одинаковом количестве очков принято учитывать именно этот показатель. У Андрея Николаевича – 48 результативных выстрелов, а у Ярмоленко – 41.

Тройку лидеров замыкает Евгений Коноплянка. Вингер Шахтера пропускает турнир из-за травмы. В активе полузащитника 21 гол и 12 ассистов. Интересно, что автор второго гола в ворота Нидерландов Роман Яремчук находится в этом списке на 11 позиции (9 голов и 4 асиста).

Уже в следующем матче Евро-2020 против Северной Македонии Ярмоленко может превзойти своего тренера в сборной Украины. Поединок второго тура группового раунда состоится 17 июня в 16:00.

Топ-10 самых результативных игроков сборной Украины по системе "гол+пас"

Андрей Шевченко – 61 (48+13)

Андрей Ярмоленко – 61 (41+20)

Евгений Коноплянка – 21+12 (33)

Олег Гусев – 24 (13+11)

Сергей Ребров – 22 (15+7)

Андрей Воронин – 21 (8+13)

Руслан Ротань – 21 (8+13)

Сергей Назаренко – 20 (12+8)

Андрей Воробей – 16 (9+7)

Евгений Селезнев – 13 (11+2)

Видео гола Ярмоленко в матче Нидерланды – Украина