Как капитан Динамо элегантно "пошил в дураки" игроков сборной Иордании: видео
Футболисты Динамо продолжают набирать форму и готовиться ко второму кругу УПЛ. Капитан киевлян Сергей Сидорчук отметился эффектным дриблингом.
Источник: инстаграм Динамо
Киевское Динамо 24 января провело последний спарринг на первых тренировочных сборах в ОАЭ. Матч был довольно скучным и завершился с "сухим" счетом 0:0. А вот игра опорника киевлян Сергея Сидорчука просто поразила.
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Эффектный дриблинг
Сидорчук ярко на замахе убрал опекуна, который уже шел в подкате. Таким же финтом "динамовец" обыграл и следующего соперника, после чего отдал передачу на партнера по команде.
Такой дриблинг не так часто увидишь в игре лидера киевского клуба. Киевляне коротко подписали ролик: "На классе".
В первой части сезона Сидорчук сыграл в футболке Динамо 10 матчей в УПЛ и 18 поединков во всех турнирах. Однажды ассистировал партнеру по команде, произошло это в матче Суперкубка Украины.
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