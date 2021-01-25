Футболисты Динамо продолжают набирать форму и готовиться ко второму кругу УПЛ. Капитан киевлян Сергей Сидорчук отметился эффектным дриблингом.

Источник: инстаграм Динамо

Киевское Динамо 24 января провело последний спарринг на первых тренировочных сборах в ОАЭ. Матч был довольно скучным и завершился с "сухим" счетом 0:0. А вот игра опорника киевлян Сергея Сидорчука просто поразила.

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Эффектный дриблинг

Сидорчук ярко на замахе убрал опекуна, который уже шел в подкате. Таким же финтом "динамовец" обыграл и следующего соперника, после чего отдал передачу на партнера по команде.

Такой дриблинг не так часто увидишь в игре лидера киевского клуба. Киевляне коротко подписали ролик: "На классе".

В первой части сезона Сидорчук сыграл в футболке Динамо 10 матчей в УПЛ и 18 поединков во всех турнирах. Однажды ассистировал партнеру по команде, произошло это в матче Суперкубка Украины.

К слову. Второй сбор подопечные Мирчи Луческу проведут в Турции, куда полетят уже 29 января. Известно, что первым спарринг-партнером "бело-синих" станет Шкендия из Северной Македонии.

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