Футболісти Динамо продовжують набирати форму та готуватись до другого кола УПЛ. Капітан киян Сергій Сидорчук відзначився ефектним дриблінгом.

Джерело: інстаграм Динамо

Київське Динамо 24 січня провело останній спаринг на перших тренувальних зборах в ОАЕ. Матч був доволі нудним та завершився із "сухим" рахунком 0:0. А от гра опорника киян Сергія Сидорчука просто вразила.

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Ефектний дриблінг

Сидорчук яскраво на замасі прибрав опікуна, який вже йшов у підкаті. Таким же фінтом "динамівець" обіграв і наступного суперника, після чого віддав передачу на партнера по команді.

Такий дриблінг не так часто побачиш у грі лідера київського клубу. Кияни коротко підписали ролик: "На класі".

У першій частині сезону Сидорчук зіграв у футболці Динамо 10 матчів в УПЛ та 18 поєдинків у всіх турнірах. Одного разу асистував партнеру по команді, сталось це матчі Суперкубка України.