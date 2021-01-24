Київське Динамо у неділю, 24-го січня, провело черговий контрольний поєдинок на зимових зборах в ОАЕ. Український клуб зустрічався зі збірною Йорданії.

Збірна Йорданії – Динамо 0:0

До речі Лідер Динамо отримав травму на зборах в ОАЕ

Динамо не змогло перемогти збірну Йорданії. Товариський поєдинок завершився нічиєю без забитих голів. Про це повідомляє 24 канал.

«Динамо» грає унічию (0:0) зі збірною Йорданії, у заключному поєдинку на першому зимовому зборі.#DynamoDubai2021 pic.twitter.com/MQ5MmBL9wl — FC Dynamo Kyiv (@DynamoKyiv) January 24, 2021

У стартовому складі Динамо вийшли: Бущан, Миколенко, Сирота, Забарний, Кендзьора, Сидорчук, Шепелєв, Буяльський, Де Пена, Родрігес, Супряга.

У запасі наставник киян Мірча Луческу залишив таких гравців: Бойко, Нещерет, Попов, Шабанов, Сідклей, Дуелунд, Ванат, Бєсєдін, Шапаренко, Караваєв, Лєднєв.

Зазначимо, що цей товариський матч став останнім для Динамо на зборі в ОАЕ.

Другий зимовий збір кияни проведуть у Туреччині. Відомо, що "біло-сині" зіграють проти Шкендії (Північна Македонія).

Збірна Йорданії – Динамо відео матчу