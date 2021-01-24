Динамо не змогло перемогти збірну Йорданії: відео
Київське Динамо у неділю, 24-го січня, провело черговий контрольний поєдинок на зимових зборах в ОАЕ. Український клуб зустрічався зі збірною Йорданії.
Збірна Йорданії – Динамо 0:0
До речі Лідер Динамо отримав травму на зборах в ОАЕ
Динамо не змогло перемогти збірну Йорданії. Товариський поєдинок завершився нічиєю без забитих голів. Про це повідомляє 24 канал.
У стартовому складі Динамо вийшли: Бущан, Миколенко, Сирота, Забарний, Кендзьора, Сидорчук, Шепелєв, Буяльський, Де Пена, Родрігес, Супряга.
У запасі наставник киян Мірча Луческу залишив таких гравців: Бойко, Нещерет, Попов, Шабанов, Сідклей, Дуелунд, Ванат, Бєсєдін, Шапаренко, Караваєв, Лєднєв.
Зазначимо, що цей товариський матч став останнім для Динамо на зборі в ОАЕ.
Другий зимовий збір кияни проведуть у Туреччині. Відомо, що "біло-сині" зіграють проти Шкендії (Північна Македонія).
Збірна Йорданії – Динамо відео матчу
- Загалом в ОАЕ Динамо провело три матчів. У дебютній грі підопічні Мірчі Луческу поступилися польській Легії. У другому поєдинку Динамо здолало білоруський Шахтар Солігорськ.
- Перший офіційний матч у 2021 році Динамо проведе 13 лютого проти Олімпіка в рамках УПЛ. 18 лютого кияни в рамках 1/16 фіналу Ліги Європи зустрінуться з бельгійським Брюгге.
Поділитися новиною