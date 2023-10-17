В частности, уже известно о смерти и около десяти спортсменов. Последняя печальная весть пришла про 22-летнюю израильскую гимнастку Михал Роими.

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Кантона поддерживает Палестину

Однако мир разделился в этом военном конфликте на две части. Есть много тех, кто не поддерживает Израиль, а оправдывает агрессию против него.

В частности, седьмая ракетка мира Онс Жабер заявила, что, несмотря на ужасные действия, которые совершает ХАМАС, она понимает, почему боевики напали. Ведь "надо понимать контекст, а смотреть только на то, что происходит сейчас и игнорировать историю – безответственно".

Своим мнением о войне на Ближнем Востоке поделился и легендарный нападающий Манчестер Юнайтед Эрик Кантона. Он объяснил свою точку зрения по поводу конфликта в Израиле и продемонстрировал свою поддержку Палестине:

– Защита прав палестинцев не означает, что вы поклонник ХАМАС.

– Если вы говорите освободите Палестину, это не означает, что вы антисемит или хотите, чтобы все евреи исчезли.

– "Освободите Палестину" означает освобождение палестинцев от израильской оккупации, лишавшей их базовых прав человека в течение 75 лет.

– "Освободите Палестину" означает прекращение заключения 2,3 миллиона палестинцев в самой большой в мире тюрьме под открытым небом, половина из которых – дети.

– "Освободите Палестину" означает прекращение апартеида, навязанного израильским правительством.

– "Освободите Палестину" означает предоставление палестинцам контроля над основной инфраструктурой на их земле.

Это уже не первая поддержка Палестины от Эрика Кантона. В 2022 году он принимал участие в промоакции по продаже специальных футболок, средства из которых шли на помощь в тренировках и обеспечении спортивной одеждой футбольной команды лагеря беженцев Аида.



Эрик Кантона поддерживает палестинцев / инстаграм экс-футболиста

Справка. Эрик Кантона сделал себе имя в Манчестер Юнайтед, за который он провел 185 матчей, забил 82 гола и отдал 62 ассиста. Всего за карьеру завоевал 16 титулов, из которых 11 в составе "красных дьяволов".