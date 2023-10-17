Зокрема вже відомо про смерть й близько десяти спортсменів. Остання сумна звістка прийшла про 22-річну ізраїльську гімнастку Міхал Роїмі.

До теми Байден відвідає Ізраїль, ХАМАС публікує відео з заручниками: конфлікт на Близькому Сході триває

Кантона підтримує Палестину

Проте світ розділився у цьому воєнному конфлікті на 2 частини. Багато є тих, хто не підтримує Ізраїль, а виправдовує агресію проти нього.

Зокрема, сьома ракетка світу Онс Жабер заявила, що попри жахливі дії, які вчиняє ХАМАС, вона розуміє, чому бойовики напали. Адже "треба розуміти контекст, а дивитися лише на те, що відбувається зараз та ігнорувати історію – безвідповідально".

Своєю думкою з приводу війни на Близькому Сході поділився й легендарний нападник Манчестер Юнайтед Ерік Кантона. Він пояснив свою точку зору стосовно конфлікту в Ізраїлі та продемонстрував свою підтримку Палестині:

– Захист прав палестинців не означає, що ви прихильник ХАМАС.

– Якщо ви кажете "звільніть Палестину", це не означає, що ви антисеміт або хочете, щоб усі євреї зникли.

– "Звільніть Палестину" означає звільнення палестинців від ізраїльської окупації, яка позбавляла їх базових прав людини протягом 75 років.

– "Звільніть Палестину" означає припинення ув’язнення 2,3 мільйона палестинців у найбільшій у світі в’язниці просто неба, половина з яких – діти.

– "Звільніть Палестину" означає припинення апартеїду, нав’язаного ізраїльським урядом.

– "Звільніть Палестину" означає надання палестинцям контролю над основною інфраструктурою на їхній землі.

Зазначимо, що це вже не перша підтримка Палестині від Еріка Кантона. У 2022 році він брав участь у промоакції з продажу спеціальних футболок, кошти з яких йшли на допомогу в тренуванні та забезпеченні спортивним одягом футбольної команди табору біженців Аїда.



Ерік Кантона підтримує палестинців / інстаграм ексфутболіста

Довідка. Ерік Кантона зробив собі ім'я в Манчестер Юнайтед, за який він провів 185 матчів, забив 82 голи та віддав 62 асисти. Всього протягом кар'єри здобув 16 титулів, з яких 11 у складі "червоних дияволів".