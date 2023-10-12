На сегодняшний день известно о более 1400 погибших со стороны Израиля, среди которых и 6 гражданских спортсменов. К несчастью, пострадали и украинцы – 7 погибших, 9 раненых и 9 считаются пропавшими без вести.

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Поддержала свободу палестинцев

Эту войну на Ближнем Востоке между Израилем и ХАМАС прокомментировала представительница Туниса Онс Жабер, которая является седьмой ракеткой мира. Она заявила, что не поддерживает насилие, но понимает, почему оно происходит и пожелала свободу Палестине.

То, через что прошли палестинцы за последние 75 лет не описать словами. Также не описать то, с чем сталкиваются невинные мирные жители. Неважно, какую религию они исповедуют или откуда родом. Насилие никогда не приведет к миру. Я не могу поддерживать насилие, но также не могу поддерживать людей, забравших их территорию.



Поэтому понимание контекста важно. Смотреть только на то, что происходит сегодня и игнорировать историю безответственно и не приведет к миру. А мир – это единственное, что нас беспокоит, в нем нуждаются и заслуживают все. Прекратите насилие и свободу Палестине,

– написала Жабер.

Отметим, что Онс Жабер является 3-кратной финалисткой турниров Grand Slam, однако ни разу не смогла триумфовать. В течение карьеры завоевала 5 титулов WTA, а выше всего в рейтинге поднималась в 2022 году, когда имела статус второй ракетки мира.

Интересно. На турнире, который сейчас проходит в Чжэнчжоу, теннисистка из Туниса пробилась в четвертьфинал. Также это удалось сделать и Лесе Цуренко. Если обе теннисистки смогут победить в следующих матчах, то в полуфинале они встретятся друг с другом. Потенциальные соперницы уже играли в 2023 году между собой, тогда на турнире в Чарльстоне победила действующая седьмая ракетка мира.