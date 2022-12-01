Африканская надежда: сборная Марокко сенсационно вышла в 1/8 ЧМ-2022 с первого места

Сборная Марокко стала одним из открытий Мундиаля в Катаре. В последнем матче группового раунда африканцы победили канадцев.

Канада – Марокко 1:2

Голы: Агерд, 40, (автогол) – Зиеш, 4, Эн-Несири, 23

Для выхода из группы F сборной Марокко в последнем матче достаточно было не проиграть Канаде. В то же время представитель КОНКАКАФ уже не имел турнирных задач и боролся только за престиж сборной.

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Стартовые минуты матча показали серьезность намерений африканской сборной. Уже на 4-й минуте встречи хавбек Челси Хакими Зиеш наказал голкипера "кленовых" за авантюрную игру в защите.

Поведя в счете марокканцы чувствовали себя "как рыба в воде". В середине первого тайма гениальный пас Ашрафа Хакими метров на 50 вывел на ударную позицию Юссефа Эн-Несири. Своим шансом форвард Севильи воспользовался безупречно.

Африканцы продолжали нагнетать опасность у ворот "кленовых", но за пять минут до завершения тайма получили гол в свои ворота.

Защитник канадцев Самуэль Адекугбе выполнил прострел в штрафную сборной Марокко, где на нее отозвался Наеф Агерд и срезал мяч в свои ворота.

На третьей компенсированной минуте первого тайма Эн-Несири делает дубль в матче, но арбитр отменил взятие ворот.

На перерыв команды пошли при счете 2:1 в пользу "львов Атласа".

Во втором тайме представитель Африки решил играть на удержание счета. И чуть не поплатился за это.

На 72-й минуте удар игрока "кленовых" Атиба Гатчинсона приняла на себя перекладину. Хорошую возможность упустил также канадец Алистер Джонстон.

Однако все попытки игроков сборной Канады сравнять счет были напрасными. Арбитр зафиксировал победу марокканцев со счетом 2:1.

Сборная Марокко из первого места вышла из группы F чемпионата мира. В параллельном матче Бельгия и Хорватия сыграли вничью.

Видеообзор матча Канада – Марокко