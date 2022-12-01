Сборная Марокко благодаря яркой атакующей игре сумела дважды поразить ворота канадцев. На 4-й минуте игры гол на свой счет записал Зиеш, а на 23-й проявил мастерство Эн Несири.

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Однако представители Северной Америки сумели отквитать один гол. На 40-й минуте встречи марокканец Наеф Агерд неудачно прервал передачу канадца Самуэля Адекугбе, отправив мяч мимо собственного вратаря.

Видео автогол Агерда

Напомним, что в параллельном матче группы F играют Бельгия и Хорватия.