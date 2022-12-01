Футболисты сборной Марокко полностью переигрывают защиту Канады. Уже на 23-й минуте встречи счет стал 2:0 в пользу "львов Атласа".

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Форвард марокканцев Юссеф Энн Несири получил разрезной пас метров на 50 и одним касанием нанес убийственный удар на линии штрафной площадки. Голкипер "кленовых" не смог спасти команду от гола.

Видео гола Эн Несири

Напомним, что в параллельном матче группы F играют сборные Хорватии и Бельгии. У марокканцев есть все шансы оставить одного из призеров прошлого Мундиаля за бортом турнира.