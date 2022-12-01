В матче третьего тура группы F сборная Марокко сумела открыть счет уже на 4-й минуте. Хавбек марокканцев Хакими Зиеш воспользовался ошибкой защиты Канады.

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Футболист "кленовых" отдал пас на своего голкипера, который вынужден был выбегать далеко из ворот. Неподготовленную передачу вратаря канадцев перехватил Хаким Зиеш и в одно касание, ударом "черпачком", закинул мяч за воротничок Милану Боряну.

Видео гола Зиеша

Напомним, Канада уже упустила шансы продолжить выступления на ЧМ-2022, а Марокко в матче устроит даже ничья.