Камбосос прервал молчание и пообещал бой Ломаченко и другим оппонентам
Источник:твиттер Камбососа
Австралийский боксер Джордж Камбосос прервал свое молчание и заговорил о следующем бое. Обладатель титулов WBC Franchise, WBA Super, IBF и WBO обещает дать шанс всем соперникам.
Камбосос: Я даю фанатам то, что они хотят
В своем твиттере Камбосос "зацепился" с фанатом, который заявил, что австралиец заблокировал его. Джордж вроде бы забанил фаната после того, как тот попросил его встретиться с обладателем пояса WBC Девин Хэйни.
Стоящее Мне нравится бой с Ломаченко, – Камбосос назвал детали предстоящего поединка
В ответ Камбосос заверил, что даст шанс Хейни, Василию Ломаченко и Джервонте "Танку" Дэвису.
Успокойся, дружище, я даю фанатам то, что они хотят. Хейни, Лома, "Танк" – все они получат свое друг за другом,
– написал Камбосос.
Скриншот перепалки Камбососа с фанатом в твиттере
Кто станет следующим соперником Камбососа
- Австралийский боксер в ноябре 2021 года сенсационно нанес поражение Теофимо Лопесу и отобрал у того все титулы.
- Теперь на бой с Камбососом претендуют ряд боксеров: Ломаченко, Хэйни, Дэвис и Райан Гарсия с Денисом Беринчиком.
- Кто станет следующим соперником Джорджа – неизвестно. Боксер заявляет, что хочет вернуться на ринг весной в Австралии.
- По предварительной информации, Камбосос может получить двух обязательных соперников Ломаченко по линии WBO и Дэвиса по версии WBA.
- Ломаченко же недавно пожаловался, что все оппоненты избегают встречи с ним. Вероятно, речь идет и про Камбососа.