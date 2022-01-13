Камбосос прервал молчание и пообещал бой Ломаченко и другим оппонентам

Австралийский боксер Джордж Камбосос прервал свое молчание и заговорил о следующем бое. Обладатель титулов WBC Franchise, WBA Super, IBF и WBO обещает дать шанс всем соперникам.

Камбосос: Я даю фанатам то, что они хотят

В своем твиттере Камбосос "зацепился" с фанатом, который заявил, что австралиец заблокировал его. Джордж вроде бы забанил фаната после того, как тот попросил его встретиться с обладателем пояса WBC Девин Хэйни.

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В ответ Камбосос заверил, что даст шанс Хейни, Василию Ломаченко и Джервонте "Танку" Дэвису.

Успокойся, дружище, я даю фанатам то, что они хотят. Хейни, Лома, "Танк" – все они получат свое друг за другом,

– написал Камбосос.

Скриншот перепалки Камбососа с фанатом в твиттере

Кто станет следующим соперником Камбососа