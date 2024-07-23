Эльза Жакемо – Ангелина Калинина 1:2 (5:7, 6:3, 2:6)
Турнир в Праге станет последним для Калининой перед дебютом на Олимпийских играх в Париже. В первом раунде соревнований уроженка Новой Каховки победила представительницу Чехии Сару Бейлек, пишет 24 Канал.
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Победная серия Калининой против француженки
Матч против Жакемо оказался непростым для Калининой. С первого гейма на корте шла равная игра. В 12-м гейме Ангелина совершила брейкпойнт и выиграла сет со счетом 7:5.
Во второй партии француженка взяла реванш. После четырех геймов Жакемо вела в счете – 3:1. Представительница Франции сумела выиграть сет и сравнять счет по партиям.
В решающем сете Ангелина вырвалась вперед со счетом 4:0. В итоге украинка сохранила преимущество и завершила матч в свою пользу. Матч длился 2 часа 26 минут.
Калинина выиграла третью из трех встреч против Жакемо.
Что дальше
- В четвертьфинале турнира в Праге Калинина сыграет против победительницы противостояния Магдалена Френх – Доминика Салкова.
- Калинина во второй раз в 2024 году пробилась в четвертьфинал. В мае 27-летняя теннисистка дошла до полуфинала турнира WTA в Страсбурге.
- Ангелина Калинина попала в оставшуюся заявку на олимпийскую сборную Украины. Последний тур в Париже три дня с 27 июля по 4 сентября.