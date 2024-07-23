После Уимбилдона Элина Свитолина взяла перерыв на отдых. Тенниситка рассказала о своих тренировках перед Олимпиадой-2024 в Париже и откуда она берет вдохновение и мотивацию на игры.

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Мотивация Элины Свитолиной

Теннисистка заявила, что нужно много времени на психологическую подготовку. Элина сказала, что это очень важно для нее потому, что в Украине каждый день происходят плохие вещи. Спортсменка в восторге от того, что она будет представлять Украину на играх в Париже.

Я очень рада, что у меня есть возможность попасть и выступать на Олимпиаде в такое трудное время для нашей страны. Надеюсь, что смогу подготовиться, потому что в сезоне было очень много соревнований и Олимпиада одна из них,

– заявила Свитолина.

Элина также отметила, что она всегда помнит об украинских парнях и девушках, которые защищают страну. Она сказала, что им очень трудно, в десять раз больше, чем нам спортсменам, поэтому нужно выкладываться всегда, ради них.

Свитолина также сообщила, что после Уимблдона у нее были проблемы со спиной поэтому она решила отдохнуть. Сейчас спортсменка готова и тренируется перед Олимпиадой-2024.

К слову. На прошлой Олимпиаде-2020 Элина Свитолина заняла третье место и получила бронзовую медаль. Теннисистка переиграла казахскую спортсменку Рыбакину, от которой вылетела в четвертьфинале Уимбилдона этого года.

Ранее, теннисистка снялась с турнира WTA 250 в итальянском городе Палермо.