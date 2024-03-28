Генеральная репетиция перед Евро-2024: когда сборная Украины сыграет следующий поединок

Команда Сергея Реброва добыла заветную путевку на чемпионат Европы 2024, который состоится в Германии. Именно с хозяевами турнира сборная Украины проведет спарринг с повышенной ответственностью.

Сезон 2024 года сборная Украины начала матчами плей-офф квалификации Евро-2024. Сначала "сине-желтые" на выезде одолели Боснию и Герцеговину (2:1), а в финале с таким же счетом победили Исландию, пишет 24 Канал.

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Даты ближайших матчей сборной Украины

Благодаря этим победам команда Сергея Реброва обеспечила участие в чемпионате Европы-2024. Однако перед началом ответственного турнира украинцы сыграют три товарищеских поединка.

Поэтому перед стартом Евро-2024 тренерский штаб сборной Украины проведет тренировочный сбор, по итогам которого будет сформирована окончательная заявка.

Первый спарринг "сине-желтые" сыграют со сборной Германии. Игра состоится 3 июня на стадионе "Мак Морлок" в Нюрнберге. Матч начнется в 21:45 по киевскому времени.

Следующий поединок тоже будет против участника ЧЕ-2024. 7 июня подопечные Реброва встретятся со сборной Польши. Сейчас место проведения спарринга уточняется.

А завершит подготовку к континентальному первенству игра с национальной командой Молдовы. Встреча состоится 11 июня в Кишиневе.

Товарищеские матчи сборной Украины

3 июня. Германия – Украина (Нюрнберг)

(Нюрнберг) 7 июня. Польша – Украина (место проведения не определено)

(место проведения не определено) 11 июня. Молдова – Украина (Кишинев)

Напомним, что чемпионат Европы начнется 14 июня. Сборная Украины свой первый поединок на Евро-2024 сыграет 17 июня с Румынией. Во втором туре подопечные Реброва встретятся со Словакией (21 июня), а в третьем с фаворитом группы Е сборной Бельгии (26 июня).