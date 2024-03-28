Сезон 2024 року збірна України розпочала матчами плей-оф кваліфікації Євро-2024. Спочатку "синьо-жовті" на виїзді здолали Боснію і Герцеговину (2:1), а у фіналі з таким же рахунком перемогли Ісландію, пише 24 Канал.
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Дати найближчих матчів збірної України
Завдяки цим перемогам команда Сергія Реброва забезпечила участь в чемпіонаті Європи-2024. Однак перед початком відповідального турніру українці зіграють три товариські поєдинки.
Тож перед стартом Євро-2024 тренерський штаб збірної України проведе тренувальний збір, за підсумком якого буде сформована остаточна заявка.
Перший спаринг "синьо-жовті" зіграють зі збірної Німеччини. Гра відбудеться 3 червня на стадіоні "Мак Морлок" в Нюрнберзі. Матч розпочнеться о 21:45 за київським часом.
Наступний поєдинок теж буде проти учасника ЧЄ-2024. 7 червня підопічні Реброва зустрінуться зі збірною Польщі. Наразі місце проведення спарингу уточнюється.
А завершить підготовку до континентальної першості гра з національною командою Молдови. Зустріч відбудеться 11 червня у Кишиневі.
Товариські матчі збірної України
- 3 червня. Німеччина – Україна (Нюрнберг)
- 7 червня. Польща – Україна (місце проведення не визначено)
- 11 червня. Молдова – Україна (Кишинів)