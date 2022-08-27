Первый матч состоится в Стамбуле, 8 сентября. Домашний поединок пройдет 15 сентября против обидчика СК Днепр-1 – АЭК Ларнака.
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Расписание матчей
- Фенербахче – Динамо – 8 сентября, 19:45
- Динамо – АЭК Ларнака – 15 сентября, 22:00.
- Ренн – Динамо – 6 октября, 22:00
- Динамо – Ренн – 13 октября, 19:45
- АЕК Ларнака – Динамо – 27 октября, 19:45
- Динамо – Фенербахче – 3 ноября, 22:00
Напомним, домашние еврокубковые матчи Динамо будет проводить в Кракове (Польша) на стадионе команды Евгения Коноплянки – Краковии.
В раунде плей-офф Лиги чемпионов Динамо уступило португальской Бенфике.
Календарь матчей Шахтера на групповом этапе Лиги чемпионов читайте по ссылке.