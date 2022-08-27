Перший матч відбудеться у Стамбулі, 8 вересня. Домашній поєдинок пройде 15 вересня проти кривдника СК Дніпро-1 – АЕК Ларнака.
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Розклад матчів
- Фенербахче – Динамо – 8 вересня, 19:45
- Динамо – АЕК Ларнака – 15 вересня, 22:00.
- Ренн – Динамо – 6 жовтня, 22:00
- Динамо – Ренн – 13 жовтня, 19:45
- АЕК Ларнака – Динамо – 27 жовтня, 19:45
- Динамо – Фенербахче – 3 листопада, 22:00
Нагадаємо, домашні єврокубкові матчі Динамо проводитиме у Кракові (Польща) на стадіоні команди Євгена Коноплянки – Краковії.
У раунді плей-офф Ліги чемпіонів Динамо поступилося португальській Бенфіці.
Календар матчів Шахтаря у груповому етапі Ліги чемпіонів читайте за посиланням.