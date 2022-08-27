Перший матч відбудеться у Стамбулі, 8 вересня. Домашній поєдинок пройде 15 вересня проти кривдника СК Дніпро-1 – АЕК Ларнака.

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Розклад матчів

Фенербахче – Динамо – 8 вересня, 19:45

Динамо – АЕК Ларнака – 15 вересня, 22:00.

Ренн – Динамо – 6 жовтня, 22:00

Динамо – Ренн – 13 жовтня, 19:45

АЕК Ларнака – Динамо – 27 жовтня, 19:45

Динамо – Фенербахче – 3 листопада, 22:00

Нагадаємо, домашні єврокубкові матчі Динамо проводитиме у Кракові (Польща) на стадіоні команди Євгена Коноплянки – Краковії.

Цікаво. Саме з Фенербахче Динамо грало у кваліфікації Ліги чемпіонів. Та вибили їх. Поєдинок на виїзді також запам'ятався ганебною поведінкою місцевих вболівальників, які вигукували "владімір путін".

У раунді плей-офф Ліги чемпіонів Динамо поступилося португальській Бенфіці.

Календар матчів Шахтаря у груповому етапі Ліги чемпіонів читайте за посиланням.