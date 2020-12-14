Календар матчів 1/8 фіналу Ліги чемпіонів: хто і коли зіграє
Відбулося жеребкування 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. А після цього склали й календар матчів.
Перші матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів відбудуться 16, 17, 23 та 24 лютого. В кожен з цих днів буде про дві ігри. Матчі-відповіді заплановані на 9, 10, 16 та 17 березня.
Варте уваги Результати жеребкування 1/16 фіналу Ліги Європи
16 лютого та 10 березня
- Лейпциг (Німеччина) – Ліверпуль (Англія)
- Барселона (Іспанія) – ПСЖ (Франція)
17 лютого та 9 березня
- Порту (Португалія) – Ювентус (Італія)
- Севілья (Іспанія) – Боруссія (Дортмунд, Німеччина)
23 лютого та 17 березня
- Лаціо (Італія) – Баварія (Німеччина)
- Атлетико (Іспанія) – Челсі (Англія)
24 лютого та 16 березня
- Боруссія (Менхенгладбах, Німеччина) – Манчестер Сіті (Англія)
- Аталанта (Італія) – Реал (Іспанія)
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