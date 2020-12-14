Відбулося жеребкування 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. А після цього склали й календар матчів.

Перші матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів відбудуться 16, 17, 23 та 24 лютого. В кожен з цих днів буде про дві ігри. Матчі-відповіді заплановані на 9, 10, 16 та 17 березня.

Варте уваги Результати жеребкування 1/16 фіналу Ліги Європи

16 лютого та 10 березня

Лейпциг (Німеччина) – Ліверпуль (Англія)

Барселона (Іспанія) – ПСЖ (Франція)

17 лютого та 9 березня

Порту (Португалія) – Ювентус (Італія)

Севілья (Іспанія) – Боруссія (Дортмунд, Німеччина)

23 лютого та 17 березня

Лаціо (Італія) – Баварія (Німеччина)

Атлетико (Іспанія) – Челсі (Англія)

24 лютого та 16 березня