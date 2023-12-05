В следующем году в календаре Формулы-1 планируется рекордное количество этапов – 24. Соревнования начнутся с гран-при Бахрейна, которое назначено на 2 марта.

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Между тем, руководство Формулы-1 ведет переговоры о возможных новых этапах сезона-2026. Ранее сообщалось, что рассматривается возможность проведения гран-при Лондона.

Теперь же в СМИ появилась информация, что кандидатом на 2026 год является другой уличный этап в Мадриде. Главным инициатором его проведения является известный пилот Фернандо Алонсо.

Гонщик Астон Мартин помогает в коммуникации между властями Испании и руководством Формулы-1. Пока же в этой стране проводится этап в Барселоне, поэтому уличная гонка в столице станет вторым таким гран-при.

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Уличные этапы становятся тенденцией для "королевской гонки". В сезоне-2024 таких будет семь: Мельбурн, Баку, Монако, Майами, Вегас, Сингапур, Джидда. Напомним, что действующим чемпионом Формулы-1 является Макс Ферстаппен, выигравший 19 из 22 этапов этого года.