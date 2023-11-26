В гонке Формула-1 подошел к завершению 74-й сезон. Чемпион 2023 года стал известен еще в начале октября, ведь пилоту Ред Булл Максу Ферстаппену не было равных, пишет 24 канал.

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Без конкуренции для Ферстаппена

Впрочем, даже после оформления чемпионства голландец выиграл все последние гран-при. Заключительным стал этап в Абу-Даби (ОАЭ). Макс уверенно выиграл поул и провел на первом месте всю гонку.

Ближайшему преследователю Шарлю Леклеру (Феррари) пилот Ред Булл опередил почти на 18 секунд. Топ-тройку в Абу-Даби запер Джордж Расселл из Мерседеса.

Результаты гран-при Абу-Даби:

  1. Макс Ферстаппен (Ред Булл)
  2. Шарль Леклер (Феррари) +17,9
  3. Джордж Расселл (Мерседес) +20,3
  4. Серхио Перес (Ред Булл) +21,4
  5. Лэндо Норрис (Макларен) +24,2
  6. Оскар Пиастри (Макларен) +31,4
  7. Фернандо Алонсо (Астон Мартин) +39,5
  8. Юки Цунода (Альфа Таури) +43,0
  9. Льюис Хэмилтон (Мерседес) +44,4
  10. Лэнс Стролл (Астон Мартин) +55,6

Обновленный рекорд и погоня за Шумахером

Таким образом, Ферстаппен победил на 19-ти из 22-х этапов этого сезона, что является рекордом Формулы-1 по количеству побед в течение одной кампании. Кроме того, Макс доказал количество своих первых мест за карьеру до 54-х.

Это позволило ему обойти Себастьяна Феттеля (53) и войти в топ-3 за всю историю гонки. Лидерами же являются Льюис Хэмилтон (103) и Михаэль Шумахер (91).

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Итоги сезона-2023

К слову, сам Хэмилтон в этом сезоне запер топ-тройку индивидуального зачета, позади обоих пилотов Ред Булл. За четвертую строчку на последнем гран-при боролись сразу четверо пилотов, но ее удержал Фернандо Алонсо.

Итоговый зачет пилотов:

  1. Макс Ферстаппен (Ред Булл) – 575
  2. Серхио Перес (Ред Булл) – 285
  3. Льюис Хэмилтон (Мерседес) – 234
  4. Фернандо Алонсо (Астон Мартин) – 206
  5. Шарль Леклер (Феррари) – 206
  6. Лэндо Норрис (Макларен) – 205
  7. Карлос Сайнс (Феррари) – 200
  8. Джордж Расселл (Мерседес) – 175
  9. Оскар Пиастри (Макларен) – 97
  10. Лэнс Стролл (Астон Мартин) – 74
  11. Пьер Гасли (Альпин) – 62
  12. Эстебан Окон (Альпин) – 58
  13. Александер Албон (Уильямс) – 27
  14. Юки Цунода (Альфа Таури) – 17
  15. Валттери Боттас (Альфа Ромео) – 10
  16. Нико Хюлькенберг (Хаас) – 9
  17. Даниэль Риккардо (Альфа Таури) – 6
  18. Чжоу Гуаню (Альфа Ромео) – 6
  19. Кевин Магнуссен (Хаас) – 3
  20. Лиам Лоусон (Альфа Таури) 2
  21. Логан Сарджент (Уильямс) – 1
  22. Ник Де Врис (Альфа Таури) – 0

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Что касается Кубка конструкторов, то в нем ожидаемо не было равных Ред Булл. Перед последним этапом шансы на второе место имело Феррари, но провал Карлоса Сайнса оставил итальянскую команду позади Мерседеса.

Итога Кубка конструкторов:

  1. Ред Булл – 860
  2. Макларен – 409
  3. Феррари – 406
  4. Макларен – 302
  5. Астон Мартин – 280
  6. Альпин – 120
  7. Уильямс – 28
  8. Альфа Таури – 25
  9. Альфа Ромео – 16
  10. Хаас – 12