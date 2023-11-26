В гонке Формула-1 подошел к завершению 74-й сезон. Чемпион 2023 года стал известен еще в начале октября, ведь пилоту Ред Булл Максу Ферстаппену не было равных, пишет 24 канал.

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Без конкуренции для Ферстаппена

Впрочем, даже после оформления чемпионства голландец выиграл все последние гран-при. Заключительным стал этап в Абу-Даби (ОАЭ). Макс уверенно выиграл поул и провел на первом месте всю гонку.

Ближайшему преследователю Шарлю Леклеру (Феррари) пилот Ред Булл опередил почти на 18 секунд. Топ-тройку в Абу-Даби запер Джордж Расселл из Мерседеса.

Результаты гран-при Абу-Даби:

Макс Ферстаппен (Ред Булл) Шарль Леклер (Феррари) +17,9 Джордж Расселл (Мерседес) +20,3 Серхио Перес (Ред Булл) +21,4 Лэндо Норрис (Макларен) +24,2 Оскар Пиастри (Макларен) +31,4 Фернандо Алонсо (Астон Мартин) +39,5 Юки Цунода (Альфа Таури) +43,0 Льюис Хэмилтон (Мерседес) +44,4 Лэнс Стролл (Астон Мартин) +55,6

Обновленный рекорд и погоня за Шумахером

Таким образом, Ферстаппен победил на 19-ти из 22-х этапов этого сезона, что является рекордом Формулы-1 по количеству побед в течение одной кампании. Кроме того, Макс доказал количество своих первых мест за карьеру до 54-х.

Это позволило ему обойти Себастьяна Феттеля (53) и войти в топ-3 за всю историю гонки. Лидерами же являются Льюис Хэмилтон (103) и Михаэль Шумахер (91).

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Итоги сезона-2023

К слову, сам Хэмилтон в этом сезоне запер топ-тройку индивидуального зачета, позади обоих пилотов Ред Булл. За четвертую строчку на последнем гран-при боролись сразу четверо пилотов, но ее удержал Фернандо Алонсо.

Итоговый зачет пилотов:

Макс Ферстаппен (Ред Булл) – 575 Серхио Перес (Ред Булл) – 285 Льюис Хэмилтон (Мерседес) – 234 Фернандо Алонсо (Астон Мартин) – 206 Шарль Леклер (Феррари) – 206 Лэндо Норрис (Макларен) – 205 Карлос Сайнс (Феррари) – 200 Джордж Расселл (Мерседес) – 175 Оскар Пиастри (Макларен) – 97 Лэнс Стролл (Астон Мартин) – 74 Пьер Гасли (Альпин) – 62 Эстебан Окон (Альпин) – 58 Александер Албон (Уильямс) – 27 Юки Цунода (Альфа Таури) – 17 Валттери Боттас (Альфа Ромео) – 10 Нико Хюлькенберг (Хаас) – 9 Даниэль Риккардо (Альфа Таури) – 6 Чжоу Гуаню (Альфа Ромео) – 6 Кевин Магнуссен (Хаас) – 3 Лиам Лоусон (Альфа Таури) 2 Логан Сарджент (Уильямс) – 1 Ник Де Врис (Альфа Таури) – 0

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Что касается Кубка конструкторов, то в нем ожидаемо не было равных Ред Булл. Перед последним этапом шансы на второе место имело Феррари, но провал Карлоса Сайнса оставил итальянскую команду позади Мерседеса.

Итога Кубка конструкторов:

Ред Булл – 860 Макларен – 409 Феррари – 406 Макларен – 302 Астон Мартин – 280 Альпин – 120 Уильямс – 28 Альфа Таури – 25 Альфа Ромео – 16 Хаас – 12

Справка. Сезон-2024 стартует 2 марта 2024 в Бахрейне. Календарь будет включать в себя рекордные 24 этапа. Последний пройдет так же в Абу-Даби 8 декабря следующего года.