Наступного року у календарі Формули-1 планується рекордна кількість етапів – аж 24. Змагання розпочнуться з гран-прі Бахрейну, яке призначене на 2 березня.

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Тим часом, керівництво Формули-1 веде перемовини про можливі нові етапи з сезону-2026. Раніше повідомлялось, що розглядається можливість проведення гран-прі Лондону.

Тепер же у ЗМІ з'явилась інформація, що кандидатом на 2026 рік є інший вуличний етап у Мадриді. Головним ініціатором його проведення є відомий пілот Фернандо Алонсо.

Гонщик Астон Мартін допомагає у комунікації між владою Іспанії та керівництвом Формули-1. Наразі ж у цій країні проводиться етап в Барселоні, тому вулична гонка у столиці стане другим таким гран-прі.

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Вуличні етапи стають тенденцією для "королівських перегонів". У сезоні-2024 таких буде аж сім: Мельбурн, Баку, Монако, Маямі, Вегас, Сінгапур, Джидда. Нагадаємо, що чинним чемпіоном Формули-1 є Макс Ферстаппен, який виграв 19 з 22-х етапів цього року.