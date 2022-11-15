Новый президент ФБУ назвал, какую должность займет легендарный экс-биатлонист Дериземля

Состоялись выборы нового президента Федерации биатлона Украины. Им стал Иван Крулько, сменивший на этом посту Владимира Бринзака.

Новоиспеченный глава ФБУ рассказал, кто будет первым вице-президентом федерации. Помогать Ивану Крулько будет бывший лидер и капитан мужской сборной Украины Андрей Дериземля.

Народный депутат Иван Крулько стал новым президентом Федерации биатлона Украины

Крулько: Обладает огромным авторитетом в биатлоне.

Народный депутат Иван Крулько уверен, что биатлонный опыт Дериземли поможет ему в качественном управлении федерацией в будущем.

Первым вице-президентом избран Андрей Дериземль, известный биатлонист из Черниговщины, который является и самодостаточным человеком и имеет огромный авторитет в биатлоне. Вот этот пробел, который я не бегал на биатлоне, но являюсь хорошим менеджером, дополню человеком, который в биатлоне изнутри всю жизнь. И мы будем так командой работать,

– заявил новый президент ФБУ.

Напомним, что Крулько получил поддержку 58 делегатов. Его конкурент Дмитрий Пидручный набрал 31 голос.

Андрей Дериземля – чемпион Европы, призер Европы и мира. После окончания биатлонной карьеры приступил к политической карьере.