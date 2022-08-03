Украинизация Шахтера: Йовичевич рассказал о языковой ситуации в клубе

Главный тренер Шахтера Игорь Йовичевич рассказал о ситуации с украинским языком в команде. По его словам, все охотно общаются на государственном.

Йовичевич: Я уже давно говорю по-украински

Хорватский специалист уже не в первый раз отличается своей любовью ко всему украинскому. Отметим, Йовичевич один из тех тренеров УПЛ, который говорит соловьиной, и этим он очень гордится.

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Известно ли мне, что я стал первым украиноязычным наставником Шахтера во времена независимости? Читал об этом и очень этим горжусь. Я уже давно говорю по-украински, хотя и несовершенно. Мой акцент, возможно, отличается от вашего произношения,

– подчеркнул новый тренер "горняков".

Наставник донецкой команды отметил, что, чтобы улучшить свои знания в украинском, он читает книги, газеты и пытается много общаться с носителями языка.

"Каждый день ты можешь научиться чему-то новому. Когда начинаешь думать, что все знаешь, это первый шаг к неудаче. Этот принцип работает, как в жизни, так и в футболе", – сказал хорват.

По словам Йовичевича, сейчас даже легионеры хотят общаться на украинском языке.

Мой рабочий язык – украинский. Джурасек сейчас тоже учит украинский. А с Лассиной Траоре общаемся на английском. Я заметил, что сейчас все хотят говорить по-украински. Мне это нравится, ведь так мы еще лучше понимаем друг друга,

– преодолевал Йовичевич.

Йовичевич возглавил Шахтер