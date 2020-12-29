Який суперник може повернути Хабіба в октагон: відповідь непереможного чемпіона
Чемпіон UFC у легкій вазі Хабіб Нурмагомедов зізнався, який суперник міг би повернути його в октагон. Ним міг бути Мухаммед Алі.
Російський боєць Хабіб Нурмагомедов навідріз відмовляється повертатись у клітку. Навіть мрія його померлого батька у 30 перемог не додає мотивації спортсмену побитись ще одного разу. У ефірі "Матч ТВ" він відверто розповів, що хотів би зустрітись з Мохаммедом Алі.
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Суперник, який повернув би чемпіона
"Не буду приховувати, мене вмовляють повернутись. У цьому немає нічого надзвичайного. Пропонують умови та суперників. Бійцям складно мене здивувати. Я половину боїв із суперниками з топ-10 завершив достроково", – заявив чемпіон.
За словами росіянина, за два тижні на нього чекає анонсована зустріч з Дейном Уайтом. Але він не хоче обіцяти президенту UFC, що повернеться у клітку.
Чи є спортсмен заради якого я повернусь? Мабуть, Мохаммед Алі. Але, на жаль, його з нами немає,
– зізнався Хабіб.
Раніше повідомлялось, що на початку нового 2021-го року керівник UFC хоче постаратись вмовити непереможного бійця повернутись. Зустріч сторін повинна відбутись перед UFC 257, який відбудеться 23 січня у Абу-Дабі (ОАЕ). Головним шоу вечора буде бій Конора МакГрегора та Дастіна Пор'є.
Раніше Уайт запевняв, що Хабіб повернеться у клітку, щоб здійснити свою мрію та батька – 30 перемог. Тому глава UFC заявив, що бій МакГрегор – Пор'є не буде титульним. Наголосимо, що бійці вже зустрічались на канвасі. У 2014 році успіх святкував ірландець.
- Хабіб завершив кар'єру на проханням матері, яка не може стежити за виступами сина не під керівництвом батька. Нурмагомедов-молодший дотримав слово, тому бій проти Джастіна Гейджі став останнім, у тому поєдинку росіянин святкував успіх.
- Зараз Хабіб займається повсякденними справами. Він продовжив навчання в університеті та займається сільським господарством. Як заявляв сам боєць з Росії, у нього немає мотивацію відновити кар'єру.
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