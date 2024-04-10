Лидер сборной Украины возглавил мировой рейтинг: что покорилось игроку

Защитник сборной Украины и английского Борнмута Илья Забарный попал в важный рейтинг. Ресурс опубликовал список молодых талантов в топ-5 лиг Европы.

Известный портал поделился интересным рейтингом, который собрал молодых футболистов. Составляли топ по важному показателю, которым отличились игроки.

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Забарный на первом месте в рейтинге Transfermarkt

Рейтинг Transfermarkt демонстрирует футболистов в возрасте не старше 21, которые получили наибольшее количество игрового времени в топ-5 лигах Европы в сезоне-2023/2024

Защитник Борнмута, украинец Илья Забарный, возглавил этот рейтинг. В сезоне-2023/2024 он сыграл 31 поединок, в котором забил также дебютный гол, суммарно проведя на поле 2790 минут.



Рейтинг футболистов / Фото из инстаграмаTransfermarkt

В топ-3 также вошли Филипп Йоргенсен из Вильярреала, который провел 2610 минут на поле, и Матиас Соуле из Фрозиноне (выступает на правах аренды), который имеет 2530 минут игрового времени.

Во время матча с Лутоном болельщики Борнмута посвятили Илье Забарному песню Уитни Хьюстон. Во время второго тайма фанатский сектор "вишен" посвятил украинцу песню, изменив слова хита "I Wanna Dance with Somebody".

Сейчас Борнмут занимает 12 позицию в АПЛ, заработав 41 очко. Следующий матч "вишни" сыграют 13 апреля против Манчестер Юнайтед. Поединок состоится в 19:30 по киевскому времени.

Карьера Забарного в Борнмуте: главное