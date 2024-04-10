Известный портал поделился интересным рейтингом, который собрал молодых футболистов. Составляли топ по важному показателю, которым отличились игроки.
Читайте также Воспитанник Динамо из АПЛ рассказал о желании пойти воевать: что сказал игрок сборной Украины
Забарный на первом месте в рейтинге Transfermarkt
Рейтинг Transfermarkt демонстрирует футболистов в возрасте не старше 21, которые получили наибольшее количество игрового времени в топ-5 лигах Европы в сезоне-2023/2024
Защитник Борнмута, украинец Илья Забарный, возглавил этот рейтинг. В сезоне-2023/2024 он сыграл 31 поединок, в котором забил также дебютный гол, суммарно проведя на поле 2790 минут.
Рейтинг футболистов / Фото из инстаграмаTransfermarkt
В топ-3 также вошли Филипп Йоргенсен из Вильярреала, который провел 2610 минут на поле, и Матиас Соуле из Фрозиноне (выступает на правах аренды), который имеет 2530 минут игрового времени.
Сейчас Борнмут занимает 12 позицию в АПЛ, заработав 41 очко. Следующий матч "вишни" сыграют 13 апреля против Манчестер Юнайтед. Поединок состоится в 19:30 по киевскому времени.
Карьера Забарного в Борнмуте: главное
- Перешел в Борнмут из Динамо в 2023 году. Сумма трансфера составляла 22,7 миллиона евро.
- Этот трансфер стал вторым удачным у киевлян за последние годы.
- Забарный дебютировал за Борнмут в начале апреля 2023 года. Его игру оценили как худшую в этом поединке.
- Впоследствии украинец несколько раз получал звание лучшего игрока команды.
- В марте 2024 года появилась информация, что Борнмут имеет целью дорого продать Забарного одному из грандов чемпионата Англии.