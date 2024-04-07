Хозяева одержали победу со счетом 2:1. Уже традиционно в основном составе "вишен" вышел Илья Забарный и провел полный поединок, пишет 24 Канал.

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Проявление любви к украинскому защитнику

Это был не лучший поединок в исполнении украинца. Лутон забил решающий гол из-под Забарного, а статистические порталы оценили его игру достаточно низкими баллами.

Несмотря на это, любовь болельщиков Борнмута к украинскому футболисту не стала меньше. Во время второго тайма фанатский сектор "вишен" посвятил нашему земляку песню, изменив слова хита легендарной Уитни Хьюстон "I Wanna Dance with Somebody":

О, я хочу танцевать с Забарным

Я хочу почувствовать тепло с Забарным

Да, я хочу танцевать с Забарным

С Забарным, который меня любит.

Украинский футболист был поражен и растроган услышанным и поблагодарил болельщиков аплодисментами.

Смотрите видео с реакцией Забарного на исполнение песни о нем

Отметим, что в сезоне-2023/2024 Илья Забарный сыграл за Борнмут 36 матчей во всех турнирах (не пропустил ни одной минуты игрового времени в АПЛ), в которых забил 1 мяч.

Справка. Следующий поединок "вишни" проведут 13 апреля в 19:30 против Манчестер Юнайтед. Сейчас Борнмут занимает двенадцатое место в турнирной таблице АПЛ.