Відомий портал поділився цікавим рейтингом, який зібрав молодих футболістів. Складали топ за важливим показником, яким відзначились гравці.
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Забарний на першому місці у рейтингу Transfermarkt
Рейтинг Transfermarkt демонструє футболістів віком не старше 21, які отримали найбільшу кількість ігрового часу в топ-5 лігах Європи в сезоні-2023/2024
Захисник Борнмута, українець Ілля Забарний, очолив цей рейтинг. У сезоні-2023/2024 він зіграв 31 поєдинок, у якому забив також дебютний гол, сумарно провівши на полі 2790 хвилин.
Рейтинг футболістів / Фото з інстаграмуTransfermarkt
До топ-3 також увійшли Філіп Йоргенсен з Вільярреала, який провів 2610 хвилин на полі, та Матіас Соуле з Фрозіноне (виступає на правах оренди), який має 2530 хвилин ігрового часу.
Наразі Борнмут посідає 12 позицію в АПЛ, заробивши 41 очко. Наступний матч "вишні" зіграють 13 квітня проти Манчестер Юнайтед. Поєдинок відбудеться о 19:30 за київським часом.
Кар'єра Забарного у Борнмуті: головне
- Перейшов у Борнмут з Динамо у 2023 році. Сума трансферу становила 22,7 мільйона євро.
- Цей трансфер став другим вдалим у киян за останні роки.
- Забарний дебютував за Борнмут на початку квітня 2023 року. Його гру оцінили як найгіршу в цьому поєдинку.
- Згодом українець кілька разів отримував звання найкращого гравця команди.
- У березні 2024 року з'явилась інформація, що Борнмут має на меті задорого продати Забарного одному з грандів чемпіонату Англії.