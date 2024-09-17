За пояс IBF будут драться Энтони Джошуа и Даниэль Дюбуа. Они будут соревноваться за титул, от которого в конце июня отказался Александр Усик.

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Прогноз от Карла Фроча

Бывший чемпион мира Карл Фроч поделился ожиданиями от битвы между британскими боксерами. Он считает, что Эй Джей не будет в ней явным фаворитом, а поражение может привести к окончанию его карьеры, сообщает Stephen Hendry's Cue Tips

"Дюбуа – хороший боец, это самый большой момент в его карьере. Он большой, мощный и может наносить сильные удары. На самом деле он в лучшей форме, чем Эй Джей. Я не уверен, что Энтони морально готов драться с настоящим чемпионом мира.

Он дрался с четырьмя ничтожествами, которые даже не пытались сопротивляться и пришли просто за зарплатой. Но я все еще думаю, что Энтони победит из-за его опыта. Однако если Дюбуа одержит победу, то это будет конец карьеры для Джошуа", – сказал Фроч.

Интересно. Ранее Энтони Джошуа признался, кого будет поддерживать в реванше Усик – Фьюри. Он заявил, что сейчас сфокусирован на поединке против Дюбуа, после чего готов провести бой как с украинцем, так и с "Цыганским королем".

Напомним, что в последнем своем бою Эй Джей одолел Фрэнсиса Нганну, а Даниэль Дюбуа был сильнее Филиппа Хрговича.