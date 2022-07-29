Зинченко открыл занавес своей позиции в Арсенале

Александр Зинченко провел дебютный матч за лондонский "Арсенал". Украинский футболист рассказал, на какой позиции видит его в составе "канониров" Микель Артета.

Зинченко: Если я буду заслуживать играть, то я буду играть

До перехода в Манчестер Сити Александр Зинченко руководил игрой в центре поля. Однако главный тренер "горожан" Пеп Гвардиола разглядел в украинцы универсальность и перевел его на позицию левого защитника.

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По словам Зинченко, именно на левом фланге обороны видит его Микель Артета. Но после перехода в лондонский клуб не гарантирует ему место в основе "канониров". Все зависит исключительно от игры украинца и работы в тренировочном процессе.

Если я заслуживаю играть, то я буду играть. Если не буду заслуживать, то не буду. Ключевая позиция, которую он мне избрал – это левый защитник,

– рассказал Александр.

Один из лидеров сборной Украины не возразил, что в некоторых поединках тренерский штаб Арсенала может использовать его в центре поля.

Но могут быть такие игры, где я буду привлечен как центральный полузащитник. Я еще ничего не могу сказать. Сезон будет очень длинным. Мы выступаем в четырех турнирах – два кубка, АПЛ и Лига Европы. Поэтому будет очень много матчей, и я еще не знаю, где главный тренер будет меня видеть,

– добавил футболист.

Главное о трансфере Зинченко в Арсенал

22 июля лондонский клуб официально объявил о подписании Зинченко. Александр заключил контракт с Арсеналом до конца июня 2026 года.

За "канониров" украинец будет выступать под 35-м номером. В своем интервью футболист рассказал, что трансфер в Арсенал был его детской мечтой.

Интересно, что под руководством Микеля Артеты Александр играл в МанСити, ведь раньше специалист был помощником Пепа Гвардиолы.

Зинченко уже даже успел дебютировать в футболке лондонцев. Первый поединок пришелся на товарищеский матч против Челси, в котором Арсенал разбил соперника со счетом 4:0. Украинец провел на поле один тайм.

Главный наставник "канониров" отметил дебютную игру украинского игрока.

После поединка фанаты Арсенала тепло поздравили Зинченко.

Первый официальный матч Зинченко в футболке Арсенала может прийтись на первый тур АПЛ. 5 августа "канониры" сыграют на выезде против Кристал Пелес.