Зинченко определился с игровым номером в Арсенале

Украинский полузащитник 22 июля официально стал игроком лондонского Арсенала. Футболист уже определился с игровым номером.

Зинченко получил 35-й номер

Благодаря онлайн-магазину Арсенала стало известно, под каким номером за команду будет выступать новичок Александр Зинченко. 25-летний украинец получил 35-й номер.

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Под 35-м номером Зинченко начинал играть в МанСити. Впоследствии за "горожан" футболист бегал под 11-м номером.

Также в его карьере были следующие номера: 7, 10 (оба – молодежка ПСВ), 25 (ПСВ), 17 (Уфа) и еще раз 10 (молодежка Шахтера).

За сборную Украины Зинченко играет под 17-м номером. До этого было 16, 21 и 22. В молодежной на юношеских национальных командах – 17, 10, 8, 19 и 17.

За Арсенал под 35-м номером ранее играли Габриэл Мартинелли, Мохамед Эльнени, Гедион Зелалем, Франсис Коклен, Патрик Крегг, Иоганн Джуру, Мориц Фольц, Грэм Барретт, Омер Риза и Паоло Вернацца.

Детали перехода Зинченко в Арсенал