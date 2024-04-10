Бывший наставник Реала может возглавить один из престижных клубов вместе со звездным ассистентом

Зинедин Зидан может возглавить один из известных немецких футбольных клубов. Его правой рукой может стать легенда этого же клуба.

Летом 2024 года Баварию покинет главный тренер Томас Тухель. После трех лет без работы Зизу может вернуться к тренерской должности, возглавив мюнхенцев.

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Зинедин Зидан – претендент на тренера Баварии

Бывший наставник Реала может возглавить немецкий клуб. Сообщается, что Бавария не отвергла вариант Зизу и его помощником в клубе может стать легенда мюнхенцев Франк Рибери.

Однако последние сообщения из Франции свидетельствуют о том, что Зидан хотел бы вернуться на пост главного тренера Реала. Также была информация, что Зидан не против тренировать один из итальянских клубов.

. Зинедин получал предложение возглавить сборную Алжира, но он долго обдумывал это решение. В 2023 году появилась информация, что французский тренер может возглавить Марсель , в котором в то время играл Руслан Малиновский. Также в услугах Зизу были заинтересованы лондонский Тоттенхэм

Сейчас Бавария занимает 2 позицию в турнирной таблице Бундеслиги, получив одинаковое количество баллов со Штутгартом – 60 очков. Они на 7 очков опережают РБ Лейпциг и Боруссию. За последние 5 матчей мюнхенцы 2 раза проиграли, одержали 2 раза победу и 1 раз сыграли в ничью. Следующий матч Бавария сыграет 13 апреля против Кельна.

Тренерская карьера Зинедина Зидана: главное