Бывший наставник Реала может возглавить один из престижных клубов вместе со звездным ассистентом
Источник:Realmadridexclusivo
Зинедин Зидан может возглавить один из известных немецких футбольных клубов. Его правой рукой может стать легенда этого же клуба.
Летом 2024 года Баварию покинет главный тренер Томас Тухель. После трех лет без работы Зизу может вернуться к тренерской должности, возглавив мюнхенцев.
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Зинедин Зидан – претендент на тренера Баварии
Бывший наставник Реала может возглавить немецкий клуб. Сообщается, что Бавария не отвергла вариант Зизу и его помощником в клубе может стать легенда мюнхенцев Франк Рибери.
Однако последние сообщения из Франции свидетельствуют о том, что Зидан хотел бы вернуться на пост главного тренера Реала. Также была информация, что Зидан не против тренировать один из итальянских клубов.Напомним. Зинедин получал предложение возглавить сборную Алжира, но он долго обдумывал это решение. В 2023 году появилась информация, что французский тренер может возглавить Марсель, в котором в то время играл Руслан Малиновский. Также в услугах Зизу были заинтересованы лондонский Тоттенхэм и сборная Бразилии.
Сейчас Бавария занимает 2 позицию в турнирной таблице Бундеслиги, получив одинаковое количество баллов со Штутгартом – 60 очков. Они на 7 очков опережают РБ Лейпциг и Боруссию. За последние 5 матчей мюнхенцы 2 раза проиграли, одержали 2 раза победу и 1 раз сыграли в ничью. Следующий матч Бавария сыграет 13 апреля против Кельна.
Тренерская карьера Зинедина Зидана: главное
- Зизу возглавлял только одну команду – мадридский Реал. Сначала ему предложили пост спортивного директора, от которого он отказался, чтобы поработать с Карло Анчелотти.
- В 2016 году Зидана назначили главным тренером "сливочных".
- Под его руководством команда стала первой в истории, которая выигрывала три Лиги чемпионов подряд. Также при тренерстве Зизу Реал получил такие титулы: дважды чемпионат Испании, дважды Суперкубок Испании, дважды Суперкубок и дважды клубный чемпионат мира.
- Последний трофей Зинедин Зидан завоевал в 2018 году на НСК "Олимпийский" в Киеве, победив Ливерпуль в финале ЛЧ.
- Всего как тренер Зидан провел 149 матчей.
- 31 мая 2018 года сообщил об отставке.