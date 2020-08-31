Донецький "Шахтар" і київське "Динамо" опинилися серед найтитулованіших клубів світу ХХІ століття. Українські команди увійшли у 15-у найкращих.

Статистичні підрахунки зробив спеціалізований портал Transfermarkt. Портал опублікував список найкращих 30 клубів світу за кількістю трофеїв у XXI столітті.

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"Шахтар" серед найкращих

У рейтинг потрапили "Шахтар" і "Динамо". Донеччани здобули 33 титули та займають 6-й рядок. "Динамо" розташувалося на 14-му місці, маючи в активі 25 трофеїв.

Зазначимо, що "Динамо" випереджає "Шахтар"за кількістю виграних трофеїв за незалежної України. Кияни завдяки перемозі в Суперкубку України здобули 36 трофей, що на один більше, аніж в "Шахтаря".

"Шахтар" за кількістю трофеїв випередив такі відомі клуби, як "Реал", ПСЖ, "Манчестер Юнайтед" та "Ювентус".

Лідери рейтингу

Серед лідерів за кількістю трофеїв – "Аль-Ахлі" Каїр, "Баварія" та "Лінкольн" Гібралтар.

Єгипетський клуб виграв 41 трофей, що на один більше, аніж у "Баварії" та "Лінкольна".



Рейтинг найтитулованіших клубів світу / Фото Transfermarkt