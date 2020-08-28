Авторитетная британская компания BBC составила свой рейтинг клубов, которые наиболее успешно выступили после рестарта сезона, прерванного из-за пандемии коронавируса.

Правда, исследование касалось только шести ведущих лиг Европы. А вот LTT Sports пошла дальше и пересмотрела результаты в других чемпионатах. Так вот, согласно их рейтингу, "Шахтер" – в пятерке лучших команд континента после карантина.

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Согласно исследованию в топ-6 лигах Европы, лучший показатель у "Баварии" – 3 балла за матч в среднем. Вторым расположился "Реал" с 2,82. Третья позиция у "Милана" – 2,5.

LTT Sports провел исследование в других чемпионатах. Согласно их рейтингу, "Шахтер" с показателем 2,56 уступил "Зениту"(2,75) и "Зальцбургу" (2,6).

Таким образом, если объединить усилия обоих источников, то команда Луиша Каштру в суммарном рейтинге по среднему количеству очков за матч находится на пятом месте.

"Шахтер" стал чемпионом Украины в прошлом сезоне УПЛ. Подопечные Каштру также боролись за путевку в финал Лиги Европы, однако на стадии 1/2 проиграли "Интеру" (0:5) и вылетели из турнира.

Рейтинг худших команд

В рейтинг худших команд не из топ-чемпионатов попал ФК "Львов", у которого в 9 матчах было 3 ничьих и 6 поражений. Итог – 0,33 балла в среднем и 5-й худший результат.