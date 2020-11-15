Какое удаление: тренер сборной Испании Энрике не знал, что соперник играл в меньшинстве
Журналист поставил в тупик главного наставника сборной Испании Луиса Энрике. Тренер не понял, почему представитель СМИ задает ему вопрос об удалении игрока швейцарской сборной.
В субботу, 14 ноября, сборные Швейцарии и Испании не смогли решить, кто сильнее в этом противостоянии, сыграв в ничью 1:1. На послематчевой пресс-конференции тренера гостей из Испании представитель СМИ поставил в неудобную ситуацию 50-летнего специалиста. Он спросил у испанца об изъятии соперника, что изрядно удивило Энрике, пишет 24 канал.
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Курьез дня от наставника
На 79-й минуте при счете 1:0 в пользу хозяев арбитр встречи решил вступить в игру. Игрок Швейцарии Эльведи грубо нарушил правила на сопернике. Нико увидел перед собой желтую карточку, которая стала для футболиста второй и привезла к удалению.
Швейцария была вынуждена доигрывать матч в меньшинстве, а Серхио Рамос не сумел реализовать второй 11-метровый удар за Испанию.
В итоге испанской сборной таки удалось сравнять счет благодаря точному удару Морено на 89-й минуте.
Похоже, Луис Энрике не видел этого момента из удаления, а узнал об этом лишь на конференции после встречи. 50-летний специалист очень удивился, когда ему задали такой вопрос и тихо спросил помощника: "Удаление?".
В последнем матче Лиги наций Испания встретится со сборной Германии уже 17 ноября.
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