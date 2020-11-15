Журналист поставил в тупик главного наставника сборной Испании Луиса Энрике. Тренер не понял, почему представитель СМИ задает ему вопрос об удалении игрока швейцарской сборной.

В субботу, 14 ноября, сборные Швейцарии и Испании не смогли решить, кто сильнее в этом противостоянии, сыграв в ничью 1:1. На послематчевой пресс-конференции тренера гостей из Испании представитель СМИ поставил в неудобную ситуацию 50-летнего специалиста. Он спросил у испанца об изъятии соперника, что изрядно удивило Энрике, пишет 24 канал.

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Курьез дня от наставника

На 79-й минуте при счете 1:0 в пользу хозяев арбитр встречи решил вступить в игру. Игрок Швейцарии Эльведи грубо нарушил правила на сопернике. Нико увидел перед собой желтую карточку, которая стала для футболиста второй и привезла к удалению.

Швейцария была вынуждена доигрывать матч в меньшинстве, а Серхио Рамос не сумел реализовать второй 11-метровый удар за Испанию.

В итоге испанской сборной таки удалось сравнять счет благодаря точному удару Морено на 89-й минуте.

Похоже, Луис Энрике не видел этого момента из удаления, а узнал об этом лишь на конференции после встречи. 50-летний специалист очень удивился, когда ему задали такой вопрос и тихо спросил помощника: "Удаление?".

Atención a la reacción de Luis Enrique cuando mencionan la expulsión de un jugador de Suiza



¿Ha sido consciente Luis Enrique de la expulsión del jugador de Suiza tras el segundo penalti?#Radioestadio vídeo @SeFutbol pic.twitter.com/BL1vwlkbOJ — Radioestadio (@Radioestadio) November 14, 2020

В последнем матче Лиги наций Испания встретится со сборной Германии уже 17 ноября.